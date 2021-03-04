Прем’єр раніше пожартував, що пообіцяв Росії в обмін на вакцину "Закарпатську Україну".

Прем’єр Словаччини Ігор Матовіч, який днями дозволив собі некоректний жарт про Закарпаття, вибачився і заявив, що позиція його країни щодо України «завжди була чіткою».

Про це він написав у Twitter.

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Заява глави словацького уряду слідувала за вибаченнями МЗС Словаччини.

«Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага міжнародного права є обов’язковою. Висловлюю вибачення усім українцям за мою неадекватну реакцію», – написав Матовіч.

Політик додав українською: «Словаччина – твій друг».

Що передувало

Словацький прем’єр в ефірі радіостанції Radio Express заявив, що в обмін на вакцину Sputnik V пообіцяв Росії «Закарпатську Україну», але потім дав знати, що пожартував.

У МЗС України негайно відреагували на слова очільника словацького уряду і закликали країну вибачитися. Такі заяви, наголосили в міністерстві, негативно впливають на добросусідські українсько-словацькі відносини.

Вже наступного дня голова МЗС Словаччини у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою вибачився за «жарт» політика.

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Автор: УНІАН