Він зазначив, що німецька демократія сильна і впорається без допомоги американського мільярдера.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував втручання американського мільярдера Ілона Маска в німецьку виборчу кампанію.

"Демократія - сильніша за Ілона Маска", - заявив Шольц в інтерв'ю Funke Mediengruppe і Ouest-France. Німецький політик зазначив, що його непокоїть, що Ілон Маск "закликає до обрання вкрай правих партій у Європі - не лише в Німеччині, а й у багатьох інших країнах".

Шольц також піддав критиці оголошені президентом США Дональдом Трампом тарифи на алюміній і сталь. "Я вважаю, що нам потрібно менше торгових бар'єрів, а не більше", - заявив канцлер і додав, що такої точки зору дотримуються всі в Європі.

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Шольц підкреслив, що Євросоюз з його 450-мільйонним населенням є найбільшою економічною зоною у світі, що дає йому "сильну позицію".

Він зазначив, що якщо Трамп введе митні збори Євросоюзу, то Єврокомісія відреагує "дуже швидко" на такі заходи.

При цьому Шольц прокоментував загальні відносини з Білим домом: "США - наш друг. Ми вдячні США за те, що після 1945 року Німеччина стала демократичною і вільною країною. Наші відносини базуються на цьому фундаменті".

Вибори в Німеччині та заяви Ілона Маска - що відомо

Ілон Маск заявив, що підтримує ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини". За його словами, тільки ця партія "може врятувати Німеччину".

"Це не вперше, коли Ілон Маск коментує німецьку політику в X. Берлін взяв до відома цю заяву", - зазначив представник уряду Німеччини у відповідь на повідомлення мільярдера.

У відповідь уряд Німеччини звинуватив мільярдера Ілона Маска у спробі втрутитися у виборчу кампанію в країні та підтримці ультраправої партії AfD.

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