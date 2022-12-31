Раніше він був другим після Джеффа Безоса людиною, який зумів заробити понад 200 мільярдів.

Новоспечений власник Twitter Ілон Маск встановив антирекорд. Він став першою людиною, яка за рік втратила 200 мільярдів доларів.

"Статок 51-річного Маска різко впав до 137 мільярдів доларів після того, як акції Tesla впали в останні тижні, включаючи падіння на 11% у вівторок. Його статок досяг піку в 340 мільярдів доларів 4 листопада 2021 року, і він залишався найбагатшою людиною в світі, поки в цьому місяці його не обігнав Бернар Арно, французький магнат, що стоїть за лідером з виробництва предметів розкоші LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)", - повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Маску вдалося високо злетіти через стрибок цін на його активи, що спостерігалося в епоху пандемії коронавірусу. Восени 2021 року його компанія Tesla вперше перевищила ринкову капіталізацію в 1 трильйон доларів. Однак зараз інженер упустив критичний момент, коли конкуренти надолужували згаяне.

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"Коли тиск на Tesla посилився, Маск був зайнятий Twitter, який він придбав в кінці жовтня за 44 мільярди доларів. Він застосував підхід "рухайся швидко і ламай", наприклад, звільняє співробітників, потім просить їх повернутися і безсистемно задіює політику щодо контенту, щоб виправдати блокування облікових записів деяких відомих журналістів, які висвітлюють його", - додали у виданні.

У 2022 році акції Tesla різко впали, Маск продав занадто багато активів, щоб покрити витрати на покупку Twitter. Сам же інженер заперечує проблеми з компанією.

Ілон Маск і Twitter

У жовтні з'явилася інформація про те, що в Twitter, після того як компанію купив Маск, будуть переглядати свою політику щодо довічного блокування користувачів. Крім цього, інженер запускав голосування про те, чи варто йому розблокувати обліковий запис Дональда Трампа. Сторінку 45-го президента заблокували у Twitter ще у 2021 році.

Незабаром також стало відомо, що Маск змушує співробітників Twitter жити на роботі. Екс-співробітник компанії каже, що сам інженер часто спить в офісі.

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