Екс-співробітник Twitter каже, що сам Маск часто спить в офісі компанії.

Власник соцмережі Twitter Ілон Маск перетворив офіс компанії у Сан-Франциско на спальні для персоналу. На такий крок він пішов після того, як надіслав персоналу листа, в якому закликав їх "працювати дуже інтенсивно багато годин".

Видання ВВС отримало фотографії приміщень головного офісу Twitter у Сан-Франциско, яке перетворили на "готель".

Влада вже проводить перевірку щодо цього випадку на предмет порушення будівельних норм. У відповідь Маск заявив, що муніципалітет переслідує компанії, які надають спальні місця "стомленим співробітникам".

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Так, на одному із зображень можна побачити кімнату з двоспальним ліжком, шафою та капцями. Один з колишніх працівників стверджує, що Маск часто залишався в штаб-квартирі після купівлі фірми.

"Це схоже на готельний номер", - каже екс-співробітник Twitter.

Що змінилося у компанії Twitter з моменту приходу Маска

Минулого місяця Маск, який придбав Twitter, надіслав електронного листа всім співробітникам компанії, в якому наголосив, що їм доведеться працювати "довго та інтенсивно". "Тільки виняткова продуктивність принесе прохідний бал", — написав він, пригрозивши так звільненнями співробітникам, які нібито недостатньо працюватимуть.

А у травні 2020 року, задовго до купівлі Twitter Маском, компанія пообіцяла своїм співробітникам, що ті зможуть "вічно" працювати з дому. Та, як бачимо, дистанційної роботи тепер не буде.

Газета The Washington Post повідомляла про плани Маска скоротити штат компанії з 7,5 тисячі до 2 тисяч, залишивши лише кістяк команди.

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