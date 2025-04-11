Трамп також похвалився, що купив автомобіль Tesla.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп похвалив мільярдера і керівника Департаменту ефективності уряду(DOGE) Ілона Маска за виконану роботу, але підкреслив, що Маск йому "не потрібен".

"Ілон виконав фантастичну роботу. Він сидить тут. Мені взагалі не потрібен Ілон, крім того, що він мені подобається. Але я кажу вам: цей хлопець виконав фантастичну роботу", – сказав він під час відкритої для преси наради з членами його адміністрації.

Трамп також похвалився, що купив автомобіль Tesla, не просячи при цьому знижки.

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"Мені не потрібна його машина. Я взагалі-то купив одну. Мені говорили: "О, ти отримав угоду"? Ні, я сказав: "Дайте мені найвищу ціну". Я заплатив багато грошей за ту машину. Він робить хороші машини. Знаєте, що я з нею роблю? Даю людям в офісі кататися на ній", – додав американський президент.

Він підкреслив, що купив машину компанії Маска, щоб продемонструвати підтримку.

"Знаєте, він виконав фантастичну роботу, але до нього не ставилися належним чином", – констатував Дональд Трамп.

Ілон Маск і Трамп

Американський мільярдер Ілон Маск зіграв чималу роль у виборчій кампанії тепер уже президента Дональда Трампа. Він пожертвував чималу суму його кампанії, а також дарував гроші американським виборцям.

З приходом до влади на другий термін Трамп призначив Маска керувати новоствореним Департаментом ефективності уряду (DOGE). Цей орган зайнявся аналізом фінансів США, що призвело до масових скорочень, призупинення програм міжнародної допомоги тощо. Люди по всій Америці виходили на протести з гаслами про те, що не обирали Маска.

Під час цих протестів спалили щонайменше один автомобіль Tesla. Трамп пригрозив протестувальникам в'язницею.

На тлі сумнівних дій Маска акції компанії суттєво впали. Один з інвесторів навіть закликав його піти з посади гендиректора.

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