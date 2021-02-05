Трамп мав дати свідчення під присягою в період з 8 по 11 лютого.

Екс-президент США Дональд Трамп не прийде свідчити на слуханнях в Сенаті у справі про його імпічмент.

Про це заявив його радник Джейсон Міллер, повідомляє CNN.

"Президент не буде давати свідчення в антиконституційному процесі", - заявив Міллер.

Раніше обвинувачі від Палати представників США звернулися до 45-го президента Дональда Трампа з вимогою дати свідчення в рамках процедури його імпічменту. Трамп мав дати свідчення під присягою в період з 8 по 11 лютого.

Імпічмент Трампа: що відомо

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент, і він може стати першим, який підданий імпічменту після відходу з посади.

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Автор: Олег Давигора