Другий процес імпічменту спростував всі твердження Трампа про розкол в американському суспільстві і про те, що він став жертвою "переслідувань".

В 1955 році молодий сенатор Джон Кеннеді опублікував "Обриси мужності" - збірку коротких есе про 8 своїх попередників, які впродовж попередніх 150 років ризикнули власними кар'єрами заради ідеалів. За один-єдиний день в 2021 році стільки ж сенаторів проявили мужність, яка достойна увійти в історію.

Сім з них були республіканцями: Річард Бурр, Білл Кассіді, С'юзан Коллінс, Ліса Мурковскі, Мітт Ромні, Бен Сасс і Пет Тумі. Ще один - Джо Манчін, демократ зі штату, в якому 69% виборців обрали Дональда Трампа президентом на виборах 2020 року, - пише The Atlantic.

Читайте такожБайден прокоментував голосування щодо імпічменту ТрампаЗавдяки чесності цих сенаторів, чітка більшість Сенату проголосувала за те, щоб засудити екс-президента Дональда Трампа як заколотника проти США. 57 голосів за проти 43 проти. Але цього, згідно з Конституцією, не достатньо. Формально йому не заборонили знову балотуватися на найвищу посаду в країні. Але як щодо практичної сторони медалі? Це послужить як урочисте і вічне зречення суспільства того, як Трамп зрадив свою президентську клятву.

"Кажете, ви розчаровані? Що такої простої догани не достатньо? Справедливість не була встановлена? Так, не була. Але тепер подивіться на світ з іншого боку, очима тих, хто захищав Трампа або навіть хотів, щоб він знову балотувався. Вони сподівалися відкинути цей імпічмент як щось партійне, засноване на фальшивих доказах, як щось антиконституційне й лицемірна", - пише видання.

Прихильники Трампа хотіли виставити імпічмент Трампа як акт пригноблення однієї половини країни силами іншої. І ці сподівання були розбиті. Ні, одна половина країни не пригноблює іншу. Йдеться про більшість американців включно зі значною частиною республіканців у Сенаті проти меншості. Навіть багато з тих сенаторів, які проголосували за те, щоб виправдати Трампа, публічно засудили його як порушника закону.

Знову і знову прихильники Трампа втрачають ключові голоси. 5 сенаторів республіканців, а потім 6 відкинули твердження про те, що у Сенату немає відповідної юрисдикції. 5 республіканських сенаторів відкинули голосування проти розгляду свідчень. Більшість, яка обвинувачувала, ставала консолідованою. А меншість апологетів неодноразово розколювалася.

Читайте такожБайден отримає доступ до змісту розмов Трампа з Путіним - Politico57 голосів у Сенаті проти Трампа спростували будь-які скарги на те, що йому висунули звинувачення на підставі партійних позицій чи за допомогою нечесно проведених процедур. Сенатори, які проголосували за виправдання Трампа, - це ті, хто якраз виправдовує свою позицію вузькими, технічними причинами.

Реакція самого Трампа на розгляд його другого імпічменту, швидше за все, зробить ситуацію ще гіршою для нього, якщо він вирішить знову боротися за президенство. Він може спробувати помститися сенаторам, які голосували за те, щоб засудити його. Баланс сил в Сенаті у 2022 році дуже важливий для республіканців. І Трамп, швидше за все, завдасть шкоди своїм же союзникам.

The Atlantic наголошує і на тому, що другий імпічмент Трампа був надзвичайно популярний. У січні опитування Monmouth виявило, що 56% американців хотіли, щоб Трампа засудили. Звіт компанії Quinnipiac говорив, що 59% вважають його відповідальним за організацію насильства проти уряду США. А опитування ABC/The Washington Post показало, що 66% американців переконані, що Трамп поводився безвідповідально під час перехідного періоду. Менше чверті вважають, що Трамп "не зробив нічого поганого". Це не ті цифри, на яких можна було б збудувати політичне повернення. Особливо якщо пригадати ще й той факт, що більшість американців вважають, що Трамп погано боровся з COVID-19.

Читайте такожWashington Post: Трамп у "вигнанні" мовчки дивиться, як його світ руйнуєтьсяЯкщо хтось очікував від Сенату заходів, покликаних притягнути колишнього президента до відповідальності, то, звісно, ці очікування не виправдалися. Дональд Трамп хоч і став першим президентом, якому двічі оголосили імпічмент, також став і лідером, якого двічі виправдали. Він живе в палаці на узбережжі моря, користуючись неконституційними винагородами від іноземних урядів, неетичними виплатами від міністерства фінансів США, а також пожертвами тих, хто досі його підтримує. Майже півмільйона людей померли від чуми, яка, як він запевняв, мала минути сама.

Але якщо справедливість і провалилася, демократичні механізми самозбереження спрацювали добре. Трамп втратив президенство. І ця його поразка вистояла, попри всі його атаки проти голосування і підрахунку голосів. Його партія розділилася і частина виступила проти нього під час другого процесу про імпічмент. Він втратив свій імунітет до цивільних позовів, а також до федеральних обвинувачень. Імпічмент не взяв гору. Але Трамп все одно програв.

Що цьому передувало

Сенат США виправдав Дональда Трампа у його другій за рік справі про імпічмент, цього разу за його за роль у нападі його прихильників на Капітолій, при штурмі якого загинули 5 осіб.

Імпічмент Трампа підтримали 57 сенаторів, 43 були проти. Для затвердження рішення необхідно було 67 голосів.

Трампа звинувачували в підбурюванні до повстання після п'ятиденного судового розгляду в тій же будівлі, яку його прихильники розграбували 6 січня.

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Переклад: Лесь Димань