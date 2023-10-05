Індія та Китай вже підтвердили свою участь у реалізації першого пункту української формули миру, який стосується ядерної безпеки.

Представники Індії та Китаю активно долучаються до зустрічей щодо української формули миру та беруть участь в інших заходах. Наразі можна говорити про те, що обом країнам не байдужа ситуація в Україні, розповів УНІАН заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, українські посадовці мають певну стратегію та план дій щодо залучення більшої підтримки від Індії та Китаю.

Зокрема, він підкреслив, що на початку процесу щодо формули миру китайська сторона не брала у ньому участь, а на останньому засіданні радників з нацбезпеки вже був представник Китаю.

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"Це означає, що китайська сторона формально підключилася до цього процесу, у якому раніше не брала участі. Зараз ми вже говоримо про підготовку наступної зустрічі радників з нацбезпеки і впевнені у тому, що китайська сторона візьме участь", - сказав Жовква.

На його думку, Китай "дуже добре пам'ятає", наскільки цікавим та привабливим для китайського бізнесу є ринок України. Зокрема, у Китаї наголошували на тому, що навіть зараз - під час російської агресії - рівень торгівлі між Україною та Китаєм доволі високий, а міг би бути більше.

Представник ОП також уточнив, що говорячи про важливість й російського ринку для Китаю, варто брати до увагу розташування України та Росії.

"Україна знаходиться в Європі. А Росія знаходиться в тій частині світу, де знаходиться також Китай. І тут Росія точно не є партнером. Я говорю зараз не лише про економіку. А Україна продовжить знаходитися в цій частині світу. Все це, я впевнений, враховують китайські експерти", - додав він.

У Зеленського впевнені, що Китай також відчуває негативні наслідки російської агресії та "чудово розуміє, якою державою вони спричинені".

"Але я вчергове можу сказати, що ми розраховуємо на мудрість китайського керівництва щодо розуміння, що це не конфлікт, не внутрішня війна в Україні, а боротьба України проти російської агресії, у якій нам допомагає весь цивілізований світ. Ми переможемо і дуже розраховуємо на підтримку усіх цивілізованих країн, в тому числі й Китаю", - сказав Жовква.

Він також прокоментував й відносини України з Індією, зазначивши, що Індія як глобальний гравець так само активно бере участь в українській формулі миру. Зокрема, індійський радник з питань нацбезпеки був присутній на обох зустрічах і в Копенгагені, і в Джидді.

"І це теж не просто так", - зауважив заступник голови ОП.

Він уточнив, що наразі не готовий коментувати закупівлю Індією російської нафти, перетворення її на паливо та продаж, зокрема й до Європи. Жовква повідомив, що наразі "не бачив цифр та такої інформації".

Однак, він згадав по те, що Індія мала величезні економічні інтереси в Україні і досвід співіснування з Україною. Зокрема, в Індії певна частина об'єктів інфраструктури, зокрема енергетичних, була збудована саме українськими фахівцями. Відтак, наразі є великий інтерес з боку Індії, адже є певні об'єкти, які вже потребують реконструкції. "Крім того, президент України зустрічався з прем’єром Індії декілька разів. І ми завжди чули дуже зважену та тверезу позицію пана прем'єр-міністра щодо того, що відбувається в Україні. Можливо, не все можна сказати публічно, але ми сподіваємося, що Індія і так само надалі активно братиме участь у формулі миру", - сказав Жовква.

Він додав, що посол Індії бере активну участь у робочих групах та на загальних зустрічах, які проводить керівник Офісу президента Україна з послами, а жоден посол не буває присутній на таких заходах без інструкцій з "центру".

Відтак, на думку заступника голови ОП, наразі можна говорити, що Індії та Китаю "не байдуже те, що відбувається", і що вони "не задоволені наслідками російської агресії".

Можливості для дій цих країн на підтримку України у Зеленського вбачають у формулі миру, яка дозволить позбавити росіян інструментів агресії не лише на полі бою. Зокрема, у питанні ядерної загрози лідер Китаю під час розмови із президентом України наголосив, що жодна ядерна держава не має права шантажувати будь-яку неядерну державу та погрожувати їй застосуванням такого озброєння.

"От це більш ніж чітка позиція. Зокрема, перший пункт формули миру стосується ядерної безпеки. Там вже підтвердили свою участь Індія та Китай", - додав Жовква.

РФ зблизилася з Індією заради ринку нафти

Як повідомляв УНІАН, Росія обходить санкції на нафту за рахунок продажу її країнам, які не підтримали цінові обмеження. Зокрема, її великим партнером стала Індія. Крім того, росіяни підробляють документи, в яких вказують занижену ціну нафти, а європейці навіть не розслідують підробку таких контрактів.

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