Іран визнав, що США 'серйозно' пошкодили його ядерні об'єкти

Головний дипломат країни зазначив, що американські удари завдали значної та серйозної шкоди.

Іран офіційно визнав серйозні пошкодження після ударів США по ядерних об’єктах країни.

Як заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, нещодавні авіаудари США завдали "значної та серйозної" шкоди іранським ядерним об'єктам, передає CNN. Головний дипломат Тегерану також зазначив, що рішення про подальший допуск інспекторів МАГАТЕ має ухвалити Вища рада національної безпеки країни.

Ця заява прозвучала на тлі обговорення в іранському парламенті законопроєкту, що передбачає зупинку співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії. Це може суттєво ускладнити міжнародний контроль над іранською ядерною програмою.

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Тим часом американські військові того ж дня оприлюднили частину інформації про три удари по ядерній інфраструктурі Ірану. Проте вони не уточнили, наскільки ці дії вплинули на потенціал Тегерана у сфері збагачення урану чи відновлення пошкоджених об'єктів.

Арагчі підкреслив, що майбутнє співпраці з МАГАТЕ залежить від політичного рішення на вищому рівні. Він також натякнув, що відповідь Ірану на дії США може мати як дипломатичні, так і внутрішньополітичні наслідки.

Удари США по Ірану

22 червня США масовано атакували ядерні об'єкти Ірану. Білий дім заявив про знищення ядерної програми країни, але директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що ядерна програма Ірану зазнала "серйозної шкоди".

Натомість верховний лідер Ірану Алі Хаменеї не з'являвся на публіці вже понад тиждень. В Тегерані панує тривожна атмосфера. На тлі цих новий Хаменеї дав публічний коментар. Він заявив, що його країна "перемогла" у війні з Ізраїлем та наголосив, що втручання США не дало жодних результатів.

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