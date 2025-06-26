Верховний лідер Ірану вважає, що США не досягли результатів у цій війні.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що його країна "перемогла" у війні з Ізраїлем та наголосив, що втручання США не дало жодних результатів. Така заява пролунала під час його перших коментарів після того, як почало діяти перемир'я між країнами на початку цього тижня, передає Bloomberg.

"Ісламська Республіка вийшла переможницею і завдала жорсткого удару по обличчю Америки", - сказав Хаменеї.

За його словами, США "не досягли жодних результатів у цій війні".

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Що цьому передувало

Такі коментарі Хаменеї з'явилися під час суперечливих оцінок Вашингтона щодо ефективності ударів США. Зокрема президент Дональд Трамп заявляв, що головні ядерні об'єкти Ірану були "знищені" та заперечив оцінку розвідки Пентагону.

"Хаменеї не з'являвся на публіці з початку війни 13 червня, коли Ізраїль здійснив раптові атаки на ядерні та військові об'єкти по всьому Ірану. Протягом 12 бурхливих днів було вбито кількох іранських військових лідерів і вчених, США приєдналися до Ізраїлю з ударами по ядерних об'єктах Ірану, а Тегеран націлився на американську базу в Катарі", - нагадали у Bloomberg.

Вже у вівторок Трамп заявив про перемир'я, якого поки дотримуються сторони конфлікту, попри перші порушення, які були зафіксовані.

"У разі будь-якої агресії ворог неодмінно заплатить високу ціну", - зазначив Хаменеї та попередив, що Іран може повторити свої атаки на американські бази в регіоні в майбутньому.

Своєю чергою спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф пояснив, чому його країна не дозволить Ірану створити ядерну зброю. За його словами, для США це є "червоною лінією".

Віткофф наголосив, що іранська ядерна програма може спровокувати перегони озброєнь на Близькому Сході, і "тоді кожен захоче створити бомбу", тому, за його словами, США не можуть цього дозволити.

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