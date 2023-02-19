Удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі сирійської столиці.

У ніч на неділю, 19 лютого, Ізраїль завдав ракетних ударів по столиці Сирії Дамаску та її передмістю. Ракета зачепила і цивільну інфраструктуру.

Як повідомляє міжнародне агентство Reuters, одна з ракет поцілила у будівлю в районі Кафр-Суза в центрі Дамаска поблизу одного з об'єктів іранських сил. Щонайменше п'ятеро осіб загинули, ще 15 отримали поранення.

Удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі поблизу площі Омейяд у центрі столиці. Військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначив, що ця будівля – так звана "іранська школа", яка слугувала штабом Сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції. За даними експерта, було завдано удару біля резиденції президента Сирії.

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Іранські джерела заявляють, що Сирію атакували ізраїльські літаки. Офіційно Ізраїль не коментує причетність до цієї операції. Втім, влада країни рідко робить заяви щодо атак.

Ситуація в Сирії: останні новини

Російська Федерація зібралася перекидати із Сирії в Україну частину "стратегічних озброєнь". Російська сторона поінформувала про свої плани Ізраїль та попросила не втручатися. Однак все пішло не за планом окупантів.

В кінці жовтня Ізраїль завдав авіаударів по околицях столиці Сирії, де могли робити іранські дрони. Сирійські засоби протиповітряної оборони нібито збили частину ракет, проте інші потрапили в деякі об'єкти поблизу столиці й викликали руйнування.

Також раніше повідомлялося, що Ізраїль вдарив по аеропорту в Дімасі, який використовувався для збирання іранських дронів: потік боєприпасів і запчастин до іранських БПЛА почав надходити в Дімас у січні 2022 року.

Зовсім нещодавно військові США збили на території Сирії безпілотний літальний апарат, ймовірно, іранського виробництва. Він проводив розвідку поблизу американської військової бази.

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