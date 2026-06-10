Ізраїль створив лазер, що збиває 30 дронів за хвилину: він вчетверо дешевший за конкурентів

Діапазон дії DroneLight становить 1 кілометр.

Ізраїльська компанія Esh-Tech створила лазер DroneLight, який здатний збивати понад 30 дронів на хвилину, при цьому коштує значно дешевше, ніж розробки конкурентів.

Як пише defenseromania.ro, нова розробка буде представлена на виставці Eurosatory в Парижі (15-19 червня).

DroneLight концентрує велику кількість енергії в 10-мілісекундному імпульсі, що дозволяє йому пробивати ціль. Систему можна порівняти зі зброєю, що випускає п'ять куль надмалого калібру за одну секунду. Результати були отримані на більш ніж 20 дронах, і, з огляду на частоту імпульсів 5 Гц, системі DroneLight потрібно від однієї до двох секунд, щоб збити БПЛА.

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Дальність дії лазерної системи DroneLight становить 1 кілометр.

При цьому енергоспоживання її досить низьке. За даними Esh-Tech, порівняно з понад 20 кВт, необхідними для звичайного лазерного передавача безперервного випромінювання, енергоспоживання DroneLight становить приблизно 4 кВт.

При цьому зброя не потребує постійного наведення на ціль, як у випадку з лазерами безперервного випромінювання. Це дозволяє нейтралізувати більшу кількість цілей за дуже короткий проміжок часу.

Відзначається, що DroneLight може збивати понад 30 дронів на хвилину, що робить його придатним для протистояння роям БПЛА.

DroneLight не призначена для перенесення людиною. Оптична головка важить близько 450 кг, тоді як "чорний ящик", що містить допоміжні елементи, важить близько 350 кг і може бути встановлений всередині платформи.

DroneLight може бути підключений до будь-якого типу датчиків – радарного, акустичного, оптоелектронного – які можуть наводити його на ціль. На виставці Eurosatory система буде представлена як на стенді компанії, так і на стенді FFG, встановлена на гусеничній броньованій машині.

Генеральний директор компанії Ерез Ріахі зазначив, що перша система має бути введена в експлуатацію у вересні цього року, і Esh-Tech вже отримала замовлення від кількох клієнтів по всьому світу.

Окрім продуктивності, ключовим фактором є доступність: вартість DroneLight оцінюється приблизно в 25% від вартості звичайних лазерних пристроїв безперервної дії.

Раніше ми писали, що на тлі воєн в Україні та на Близькому Сході інтерес до лазерної зброї різко зріс. Країни намагаються знизити залежність від дорогих ракет-перехоплювачів і створити дешевшу систему ППО ближнього радіусу. Так, американський флот вже встановив системи directed energy – зброї спрямованої енергії – на дев'ять есмінців класу "Арлі Берк". Йдеться про лазерні комплекси ODIN і HELIOS, які призначені для боротьби з дронами, розвідувальними системами та легкими морськими цілями.

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