Запропонований законопроект буде внесено в Кнесет вже в понеділок.

В Ізраїлі пропонують ввести смертну кару для терористів. Як повідомляє The Times of Israel, про підготовку відповідного законопроекту повідомив міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір.

Бен Гвір повідомив, що в понеділок він внесе законопроект, вже підготовлений його партією "Оцма Йехудіт", в Комітет національної безпеки Кнесету.

"Я очікую, що всі члени Кнесету підтримають цей важливий законопроект", — пише він.

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В історії єврейської держави смертна кара застосовувалася тільки двічі, останній раз - для страти архітектора Голокосту Адольфа Ейхмана в 1962 році.

Ізраїль продовжує рейди проти ХАМАС на території Гази

Так, 15 листопада зраїльські військові заявили, що провели рейд проти бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа, закликавши їх здатися.

Головний дипломат США Ентоні Блінкен публічно дорікнув Ізраїлю за "занадто велику кількість убитих палестинців". Уникаючи безпосередньо вказувати на Ізраїль і продовжуючи відстоювати його право на самооборону, Блінкен все ж в досить різких виразах висловився про наслідки ударів по сектору Гази.

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