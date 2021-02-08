Раніше у Львові для посипання доріжок у парках під час ожеледиці вирішили використовувати кавову гущу.

У Кракові вирішили посипати доріжки під час ожеледиці кавовою гущею.

Читайте також70-річний британець самотужки перетнув Атлантичний океан (фото)Про це повідомляють у підрозділі з питань озеленення в Кракові в Facebook.

«Натхненні львів'янами також хочемо експериментально використовувати кавову гущу для посипання доріжок і алей в одному з наших парків Кракова. Будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою або месенджером, якщо хочете взяти участь у цьому експерименті», - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Раніше у Львові для посипання доріжок у парках під час ожеледиці вирішили використовувати кавову гущу.

Повідомляється, що кавова гуща після використання має абразивні властивості, не лише не шкодить зеленим насадженням, а й може бути їм корисною.

Суху пресовану гущу надали безкоштовно дві мережі кав'ярень.

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Автор: УНІАН