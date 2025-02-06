Він закликав дочекатися офіційних переговорів.

Наразі у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа немає офіційного плану щодо припинення війни Росії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив український президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Президента запитали, чи є в України розуміння, яким має бути цей план:

"Авжеж, є бачення у нас. Є конкретні речі, які ми вже обговорювали з американською стороною ще до інавгурації президента Трампа. У нас була можливість почути один одного. Почути бачення, важливі речі, пріоритетні, і речі, в яких не може бути поступок від українського народу".

Як сказав глава держави, Трампу відома позиція України. Він впевнений, що плану президент США ще немає, а інформація, яку публікують у ЗМІ, не є офіційною. "Я впевнений, наші команди будуть працювати разом. Не може бути окремого плану від когось", - наголосив Зеленський.

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Президент нагадав, що нещодавно в медіа поширили інформацію про якийсь план від спеціального представника США з питань України і Росії, відставного генерала Кіта Келлоґа.

"А потім пан Келлоґ сказав, що "це не від мене". Це якась інформація стороння. Багато буде всього, і вкидів, і не вкидів, десь це може співпадати з реальністю, але у більшості, впевнений, що ні. Дочекаємось офіційних перемовин і результатів", - додав він.

Мирний план Трампа

В адміністрації нового американського президента повідомляли, що переговори про зустрічі з українською та російськими сторонами вже ведуться. Білий дім хоче знайти рішення конфлікту за 100 днів.

У ЗМІ публікували різну інформацію про те, як саме Трамп хоче закінчити війну. За даними Bloomberg, одним з варіантів є заморожування бойових дій. Це залишить території, які окупувала РФ, у невизначеному стані.

Також повідомлялося, що частиною гарантій безпеки, яких Україна потребує для захисту від нового вторгнення, може бути розміщення на лінії зіткнення західних військових.

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