Кіт Келлог заявив, що з нетерпінням чекає цієї можливості.

Стратегію президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України буде презентовано на конференції безпеки в Мюнхені (з 14 до 16 лютого). Це зробить спецпосланець Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог.

"Я з нетерпінням чекаю можливості розповісти про цілі Дональда Трампа покласти край кривавій і дорогій війні в Україні", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter).

Крім того, Келлог підкреслив, що планує зустрітися з тими союзниками США, які "готові з ними працювати".

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Інші заяви Кіта Келлога

Раніше УНІАН повідомляв, що Кіт Келлог все ж таки відвідає Україну. Візит має відбутися найближчим часом, після 11 лютого. За даними журналістів, він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Після візиту Келлог поїде на переговори в Європу, а потім має взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки", - заявило джерело.

Крім того, Келлог заявив, що президент України дав зрозуміти, що пом'якшить позицію щодо територій. Але Путіну теж доведеться це зробити. "З часом і, ймовірно, найближчим часом ми проведемо дискусії з усіма. І це добре для обох сторін", - сказав він.

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