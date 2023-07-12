Атака була націлена на 25 організацій в Західній Європі.

Хакери з Китаю, який західні країни вважають однією з держав, що створюють набільше загроз у кіберпросторі, таємно отримали доступ до облікових записів електронної пошти близько 25 організацій, включно з державними установами.

Як повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію від Microsoft, атака була націлена насамперед на організації в Західній Європі. Хакерська група, яку компанія назвала Storm-0558, підробила маркери цифрової автентифікації для доступу до облікових записів веб-пошти, що працюють у фірмовій службі Outlook. Ця діяльність розпочалась ще у травні.

"Microsoft зв’язалася з усіма цільовими або скомпрометованими організаціями безпосередньо через їхніх адміністраторів орендарів і надала їм важливу інформацію, щоб допомогти їм провести розслідування та відреагувати", –зазначають у Microsoft, не розкриваючи, які організації чи уряди постраждали від цифрового вторгнення.

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Напередодні радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалу ABC повідомляв про злам акаунтів федерального уряду. За його словами, США виявили злам "досить швидко" та зуміли запобігти подальшим проблемам.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж заявляв, що вторгнення в хмарну безпеку Microsoft "вплинуло на несекретні системи", не розкриваючи подробиць.

"Офіційні особи негайно зв’язалися з Microsoft, щоб знайти джерело та вразливість у їхній хмарній службі", – додав він.

Загрози від Китаю у кіберпросторі - останні новини

США розглядають Росію та Китай як основні країн, від яких походять загрози у кіберпросторі.

Навесні директор Агентства національної безпеки США генерал Пол Накасоне прогнозував, що Китай може розгорнути масштабну кібервійну проти США в разі спроби вторгнення на Тайвань.

На переконання американських чиновників, китайські хакери, швидше за все, атакували б енергосистему, транспортну мережу і телекомунікаційні системи Америки з метою посіяти паніку і послабити американську допомогу Тайваню.

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