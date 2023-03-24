За наявності грамотної кібероборони ворожі атаки в кіберпросторі дають вкрай обмежений ефект.

Війна в Україні показала, що заподіяти ворогу значних збитків за допомогою масштабних кібератак набагато складніше, ніж здається. Про це заявив директор Агентства національної безпеки США генерал Пол Накасоне в коментарі The Wall Street Journal.

За його словами, США розглядають Росію як "досвідченого гравця", який має намір здійснити проти американської держави масштабні кібератаки. В першу чергу метою росіян можуть бути ділові та урядові мережі, бази даних і системи озброєнь.

Аналогічна небезпека виходить і з боку Китаю, який також може розгорнути масштабну кібервійну проти США в разі спроби вторгнення на Тайвань. Китайські хакери, швидше за все, націляться на енергосистему, транспортну мережу і телекомунікаційні системи Америки, щоб посіяти паніку і потенційно послабити американську допомогу Тайваню.

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"Набагато легше сказати, ніж зробити", — коментує такі погрози генерал Накасоне і киває в бік України.

Він зазначив, що українські та західні офіційні особи побоювалися, що в рамках повномасштабного вторгнення одним з напрямків російських ударів стане кіберпростір. Руйнівні кібератаки проти України в теорії повинні були підтримати військове вторгнення, але через рік війни не відбулося нічого, що виходило б за рамки обмежених тактичних операцій для підтримки військових дій.

За словами Накасоне, великі кібератаки вимагають синхронізації, розвідки, інструментів і можливостей для їх здійснення.

"Якщо у вас немає хоча б одного з цих елементів, то я думаю, як ми бачили в лютому і пізніше, росіянам було набагато важче діяти в цій області кіберпростору", — сказав він.

Кібератаки як поле бою у війні РФ проти України

Росія за допомогою кібератак намагається тероризувати українців, оскільки на реальному полі бою успіхи росіян вкрай обмежені і чергуються з катастрофічними поразками. Кібератаки перенаправлені з військових цілей на комерційний, енергетичний, фінансовий, телекомунікаційний та державний сектори.

Водночас стає очевидним, що значні зусилля, які агресор докладає до атак у кіберпросторі, теж не приносять значущого ефекту. Кібератаки не порушили працездатність важливих систем і не вплинули на виконання державними органами своїх функцій.

При цьому Україна вважає російські кібератаки воєнними злочинами. Вони теж стануть доказами для подальшого трибуналу в Гаазі.

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