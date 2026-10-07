Кім Чен Ин пообіцяв підтримувати Путіна в 'священній справедливій війні' проти України

Кім Чен Ин звернувся до Путіна зі святковим вітанням з нагоди його дня народження.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у вітальному посланні до російського диктатора Володимира Путіна пообіцяв продовжувати підтримувати Росію у її війні проти України.

Як повідомляє державне інформаційне агентство КНДР, північнокорейський диктатор заявив, що Пхеньян продовжуватиме розширювати співпрацю в рамках всеосяжного стратегічного партнерства КНДР і РФ, і висловив упевненість у тому, що "священна справедлива війна" Росії за захист свого суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності завершиться перемогою.

Як зазначило Reuters, у посланні Кім Чен Ин прямо не вказав, що мова йде про війну Росії проти України.

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Співпраця Північної Кореї та Росії

За оцінками української та південнокорейської сторін, з 2024 року Північна Корея відправила до 15 тис. своїх військових для підтримки Росії у війні проти України.

Зв’язки між Північною Кореєю та Росією значно зміцнилися після того, як у червні 2024 року Путін і Кім підписали договір про взаємну оборону.

На початку вересня постійний представник Південної Кореї при ООН Чжу Хун Са заявляв, що військове співробітництво Росії та Північної Кореї, особливо передача балістичних ракет і живої сили, затягує війну в Україні та є порушенням резолюції Радбезу ООН.

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