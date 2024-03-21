За інформацією видання, Китай намагається збільшити свою армію до таких масштабів, яких не було з часів Другої світової війни.

Китай збільшує свою військову міць і прагне до 2027 року підготуватися до вторгнення на Тайвань.

Видання Business Insider з посиланням на слова адмірала ВМС США Джона Аквіліно зазначає, що йдеться не про те, що вторгнення відбудеться "негайно" чи "неминуче". Адже у Пекіна в планах приєднати острів до своєї території дипломатичним шляхом до 2027 року. Але якщо їм цього не вдасться – Китай може почати військову операцію.

Аквіліно зазначив, що ЗС Китаю збільшили свій арсенал на понад 400 винищувачів і 20 військових кораблів і подвоїли кількість ракет за останні три роки. Крім того, Пекін збільшив кількість супутників на 50% і більше ніж удвічі посилив свій арсенал ядерних боєголовок.

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Водночас із цим, видання нагадує, що нещодавно в керівництві Китаю стався великий корупційний скандал, в результаті якого Сі Цзіньпін звільнив кількох вищих керівників. На тлі цього, на заході виникли питання про реальні цифри збільшення військового потенціалу Китаю.

Протистояння Китаю та Тайваню - головні новини

Минулого року лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін обов'язково поверне контроль над Тайванем, який прагне здобути повну незалежність.

Згодом Пекін відкрито пригрозив Тайваню війною через бажання здобути незалежність. Водночас із цим, влада Китаю заявила, готова створити "широкий простір для мирного возз'єднання з Тайванем".

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