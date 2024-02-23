Придбане йде в Білорусь, а вже звідти розподіляється між російськими і білоруськими військовими заводами.

Росія в обхід санкцій імпортує японські і тайванські компоненти, необхідні для виробництва танків. Про це повідомляє японська газета Nikkei із посиланням на інформацію від білоруського опозиційного проекту Belpol.

Так у Belpol отримали від співробітників білоруських збройових компаній інформацію, що включає контракти, записи про транзакції та платежі через фінансові установи за участю російських, білоруських, китайських та інших компаній.

Як стало відомо, у 2022 році громадянин Білорусі заснував у китайській провінції Гуандун компанію Shenzhen 5G High-Tech Innovation, яка стала посередником у постачанні промислового обладнання для російського виробника зброї. Зокрема компанія почала закуповувати запчастини для точних інструментів для двигунів, датчиків та іншого обладнання, необхідного для виготовлення танків та іншої зброї.

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Shenzhen 5G відправляє деталі білоруському виробнику зброї SALEO і ТОВ "Лабораторія адитивних технологій". Обидва суб’єкти підконтрольні уряду Лукашенка. Представник Belpol Володимир Жигар зазначив, що збройові підприємства Білорусі та Росії виготовляють ключові комплектуючі для танків, використовуючи високоточні прилади, закуплені в Азії саме цими двома компаніями. Їх відправляють до російського виробника танків "Уралвагонзавод" для виробництва Т-72, ​​Т-90 та інших російських танків.

Японські компанії-виробники, що фігурють у розслідуванні, запевнили журналістів, що ніколи не продавали свою продукцію китайській компанії Shenzhen 5G.

Примітно, що білоруські компанії не завжди могли напряму заплатити за придбаний товар, тому що транзакції блокувалися банками відповідно до західних санкцій. Тоді білоруси почали обходити цю проблему, відправляючи платежі через фінансову установу в Грузії. Через Грузію ж був надісланий і вантаж підсанкційних компонентів.

Журналісти зауважили, що влада США та Великобританії вже звернули увагу на діяльність компанії Shenzhen 5G, тож незабаром вона може потрапити під західні санкції. Але це навряд чи дасть якийсь ефект, адже росіяни одразу створять нову посередницьку компанію.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, Велика Британія оголосила про запровадження понад 50 нових санкцій до другої річниці незаконного вторгнення Росії в Україну. Нові обмеження стосуються постачальників зброї РФ, зокрема, боєприпасів, систем залпового вогню, ракет. Також санкції спрямовані на ключові джерела російських доходів, обмежуючи торгівлю металами, діамантами та енергоносіями.

Також ми розповідали, що свій пакет санкцій до другої річниці російського вторгнення в Україну запровадили США. Американський пакет є значно більшим за британський і стосується майже 100 організацій, які підтримують російську агресію.

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