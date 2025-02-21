Ван Ї підкреслив, що Китай готовий і далі відігравати конструктивну роль у "політичному врегулюванні кризи".

Китай підтримує досягнення "консенсусу" між США і Росією з питання війни в Україні. Як пише The Hill, про це заявив міністр закордонних справ країни Ван І.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, включно з нещодавнім консенсусом, досягнутим США і Росією, і сподівається, що зацікавлені сторони зможуть знайти стійке і довгострокове рішення, що враховує заклопотаність одна одної", - ідеться в заяві.

Також Ван І наголосив, що Китай готовий і далі відігравати конструктивну роль у "політичному врегулюванні кризи".

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Він також зазначив, що "заклики до мирних переговорів останнім часом посилюються, і вікно для миру відкривається".

Хоча позиції сторін не збігаються, "діалог завжди кращий за конфронтацію, а мирні переговори завжди кращі за війну", додав він, підкресливши, що Китай завжди виступав за якнайшвидше мирне врегулювання війни в Україні.

США повернулися в бік РФ

Протягом останнього тижня американська підтримка України "обвалилася", а президент США Дональд Трамп люто накинувся на лідера України Володимира Зеленського, повторюючи дезінформацію, яка зазвичай лунає з Кремля.

Зокрема, Дональд Трамп звинуватив Зеленського в початку війни, заявивши, що він "ніколи не повинен був її розпочинати". Він також назвав Зеленського "диктатором без виборів" і звинуватив його у відмові проводити демократичні вибори під час дії воєнного стану.

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