США відходять від співпраці з Європою, що тривала десятиліттями.

Протягом останнього тижня американська підтримка України "обвалилася", що шокувало багатьох європейських лідерів та чиновників. Багато хто досі не може зрозуміти, чому президент США Дональд Трамп так люто накинувся на лідера України Володимира Зеленського, повторюючи дезінформацію, яка зазвичай лунає з Кремля.

Про це пише CNN. Зазначається, що лідери Європи не були залучені до переговорів між США та РФ, які відбулися цього тижня. Крім того, вони не знають, коли США представлять Києву запропоновану мирну угоду та чи втілять Штати в життя свою погрозу відступити від цієї війни. Так само вони не знають, що буде далі.

"Те, як це було зроблено – удар за ударом, протягом декількох днів – стало справжнім шоком для континенту", – сказала Арміда ван Рей, старший науковий співробітник і керівник Європейської програми лондонського аналітичного центру Chatham House.

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Європейські політики почали роботу. Саміт у Парижі породив цілу низку нових ідей, спрямованих на те, щоб окреслити контури нової невизначеної реальності. Проте ключові столиці Європи все ще "дрейфують". Ідеї про миротворчі сили, збільшення витрат на оборону і нову військову допомогу Україні висувалися, але ніколи це не лунало "єдиним" голосом.

"Розрізнені наміри Європи утворили одну половину приголомшливого роздвоєного екрану; на іншій стороні – США і Росія, які раптово здружилися, викинувши українські вимоги і території зі столу переговорів", – пише телеканал.

Допомогти Європі, на думку деяких експертів, може поява лідера, який буде здатен об'єднати континент навколо універсального наміру, побудувавши міст між Києвом і Вашингтоном. Найбільш очевидними кандидатами зараз є британський премʼєр-міністр Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон. Наступного тижня обидва відвідають Вашингтон.

Проте Європа не вирізняється єдністю в питаннях оборони, і кожен великий лідер має і внутрішні проблеми. Крім того, існує складне питання, коли і як сильно відштовхнути Трампа, адже уряди знають, що розрив відносин зі США може зіграти на руку Москві.

"Ми не хочемо розриву наших відносин з Америкою. Але що ви робите, коли ваш найближчий союзник лягає в ліжко з вашим найлютішим ворогом?" – сказав в інтерв'ю CNN британський військовий аналітик Ніколас Драммонд.

У будь-якому випадку, існує велика ймовірність того, що мирна угода, узгоджена США і Росією, буде відкинута Зеленським, або що Путін не погодиться на введення в Україну миротворців. Тоді підтримка Європи стане вкрай важливою, якщо Україна хоче продовжувати важку війну. Це означає, що Європі також потрібно буде заповнити прогалину у військовій допомозі.

Західні чиновники припускають, що Київ отримав достатньо поставок допомоги, щоб протриматися до літа. Але втрата військової допомоги з боку США стала би великим ударом. Один із співрозмовників журналістів зазначив, що існує "різниця в якості" між американськими та європейськими поставками.

Відносини між Америкою та Європою в сфері безпеки, що тривали десятиліттями, тепер змінилися, і "розбирання уламків" буде болісною і складною роботою.

"США відходять від 70-річної співпраці. Вони залишаються ключовим стовпом НАТО, і я сподіваюсь, що це не зміниться з часом; але вони повинні чітко бачити своїх супротивників і союзників", – сказав один з британських законодавців в інтерв'ю CNN.

Як Європа реагує на останні заяви Трампа

Нещодавно Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він не хоче проводити вибори, і назвав його "диктатором".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі порівняв президента України з Вінстоном Черчиллем, який також призупинив проведення виборів під час війни. Він зазначив, що продовжить підтримувати Україну на полі бою і за столом переговорів, однак закликав не "забігати наперед" у питання відправлення миротворчих сил, оскільки офіційні переговори про припинення війни ще не розпочалися.

Раніше президент Чехії Петр Павел розкритикував Трампа за цинічні заяви про Україну. Він наголосив, що Україна захищається від агресії сусіда, який є ядерною державою.

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