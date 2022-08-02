Про це заявили після прибуття спікера Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Армія Китаю проведе військові навчання навколо Тайваню з 4 по 7 серпня.

Про це йдеться в заяві Державного агентства Сіньхуа.

Повідомляється про намір провести військові навчання та навчальні заходи, в тому числі навчання з бойовою стрільбою в шести регіонах, що оточують Тайвань.

Відразу після прибуття в Тайбей Ненсі Пелосі, Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що її візит серйозно впливає на політичні основи китайсько-американських відносин, і висловило рішучий протест Сполученим Штатам Америки.

Нагадаємо, що сьогодні спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань. Це перший візит високопоставленого американського політика на Тайвань за останні 25 років.

Напередодні Пекін попередив США про "кричущі політичні наслідки" і пригрозив, що вони не будуть "сидіти склавши руки", якщо їх "суверенітет і територіальна цілісність" опиняться під загрозою.

Перед прибуттям літака Пелосі Китай направляв винищувачі Су-35 у бік Тайваню. За даними ЗМІ, в той же час з баз в Японії підняли десятки винищувачів Військово-Повітряних сил США.

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