Напруга між Китаєм, США і Тайванем досягла межі через візит Пелосі.

Військові літаки Китаю пролетіли близько до серединної лінії, що розділяє Тайванську протоку. В цей час в небі над Тайванем для запобігання загрози перебували винищувачі. Зазвичай, жодна зі сторін не перетинає серединну лінію. Хоча літаки повернулися, китайські кораблі все ще залишаються в небезпечній близькості.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

У всіх військових частинах армії Китаю ввели найвищий рівень бойової готовності. За словами місцевих жителів, в регіоні, які розташований навпроти Тайваню було помічено стягування бронетехніки. Водночас небо Китаю залишається відкритим для польотів звичайних літаків, а біля берегів - багато вантажних кораблів.

Напруга між країнами виникла на тлі прибуття на Тайвань спікера Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі. У зв'язку з її візитом в МЗС Китаю вже заявили, що "США заплатять ціну".

"Візит Пелосі на Тайвань стане грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, і призведе до дуже серйозних подій і тяжких наслідків. Китайська сторона в черговий раз попереджає американську сторону, що КНР знаходиться в стані підвищеної готовності, армія Китаю жодним чином не залишиться байдужим спостерігачем і обов'язково прийме рішучі і дієві контрзаходи для захисту суверенітету і територіальної цілісності", - наголосив представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь.

За даними сервісу відстеження польотів Flightradar, літак, на борту якого може бути Пелосі, вже повернув у бік Тайваню. Пізніше сайт атакували хакери, і сервіс перестав працювати. Очікується, що Пелосі прибуде на Тайвань о 16:20 за київським часом.

Японські ЗМІ повідомляють, що з американської бази на території Японії вилетіли вісім винищувачів і п'ять літаків-заправників. Ймовірно, вони будуть супроводжувати літак.

Як пізніше зазначили в Reuters, борт, на якому вона перебуває був зафіксований біля Філіппін. Однак літак все ще не відправив запит на здійснення посадки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тайвань посилив бойову готовність армії на час очікуваного візиту Пелосі.

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