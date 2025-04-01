Сторони планують обговорити наступний етап зміцнення безпеки України.

Військове керівництво України, Великої Британії та Франції проведуть зустріч найближчими днями. Про це розповів прессекретар прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, повідомляє Reuters.

Сторони планують обговорити наступний етап зміцнення безпеки України. Уточнюється, що майбутню зустріч було узгоджено під час телефонних переговорів між Стармером і президентом України Володимиром Зеленським.

"Лідери проаналізували свій візит до Парижа минулого тижня і погодилися, що існує реальний імпульс для підтримки безпеки України в довгостроковій перспективі", - повідомив прессекретар Стармера.

Відео дня

Водночас президент України висловив вдячність Великій Британії за тиск з її боку на Росію.

"Готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів. Цінуємо позицію Британії щодо тиску на Росію. Тиск потрібен достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну. Тим більше зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний: постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти і примушувати Росію до миру", - говорив Зеленський.

Коаліція охочих - останні новини

Як писав УНАН, 27 березня в Парижі розпочався саміт "коаліції охочих". У заході взяли участь президенти України, Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, в.о. президента Румунії, канцлер Німеччини, прем'єр-міністри Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, генеральний секретар НАТО. На рівні послів представлені Австрія, Австралія та Канада.

Учасники зустрічі обговорювали продовження стійкої підтримки України, а також посилення ЗСУ та оборонно-промислового комплексу країни.

Водночас прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні виступила з пропозицією щодо "коаліції охочих". Вона закликала запросити на наступну зустріч представників США.

Вас також можуть зацікавити новини: