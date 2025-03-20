Крім того, він має прийняти безумовне припинення вогню.

Кремлівський правитель Путін не повинен мати право вето на присутність європейських миротворців в Україні, якщо буде укладено угоду про припинення війни.

Як передає Sky News, із такою заявою на бізнес-конференції в Лондоні виступив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. За його словами, Путін повинен просто прийняти безумовне припинення вогню на російсько-українському фронті:

"Це план, який лежить на столі, давайте приступимо до його виконання, чого ж ми чекаємо? Чого ми точно не можемо зробити, так це дати Путіну право вето на архітектуру безпеки, яка регулюватиме цей мир".

Британський міністр підкреслив, що роль у цьому мають відігравати всі, хто хоче забезпечити Україні можливість захищатися й гарантувати, що Путін не зможе повернутися за кілька років з новими силами.

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Коаліція охочих

Як відомо, нещодавно було досягнуто прогресу в організації міжнародної миротворчої місії для підтримки миру в Україні. Ініціативу очолюють Велика Британія та Франція, які спільно з іншими країнами формують так звану "коаліцію охочих".

За даними ЗМІ, загальна чисельність миротворчих сил може перевищити 10 тисяч осіб. Крім того, близько 35 країн погодилися забезпечити постачання зброї, логістичну та розвідувальну підтримку для місії.

Росія категорично виступає проти розгортання миротворчих сил в Україні, особливо якщо вони включатимуть військовослужбовців з країн НАТО.

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