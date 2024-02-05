Йдеться про проект закону, що передбачає виділення на підтримку України понад 60 млрд доларів.

Сенат Сполучених Штатів Америки (верхня палата Конгресу) може у середу, 7 лютого, схвалити законопроект з додатковою допомогою для України. Про це у соціальній мережі Facebook пояснила посол України в США Оксана Маркарова.

Посол відзначила, що 4 лютого Комітет з асигнувань Сенату США оприлюднив текст законопроекту про пакет міжнародної допомоги США, зокрема й для України, та міграційну реформу, який є умовою підтримки республіканцями міжнародної допомоги США.

"Оприлюднення законопроекту робить можливим анонсоване напередодні лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером голосування 5 лютого за припинення дебатів по законодавчому інструменту (legislative vehicle) для пакету міжнародної допомоги та міграційної реформи, а 7 лютого – голосування вже за сам пакет", – повідомила Маркарова.

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Водночас, на її переконання, попереду слід очікувати дні "дуже складних та дуже публічних дебатів навколо не України, а частини пакету, яка стосується міграційної політики США".

При цьому, посол пояснила, що законопроект передбачає асигнування у розмірі 60 млрд. доларів в частині допомоги Україні.

З цієї суми на оборонні видатки передбачено 50,43 млрд доларів, з яких 48.4 млрд доларів пропонується виділити Міністерству оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з Росією до 31 грудня 2024 року включно.

Зокрема, передбачені такі суми для України:

19,85 млрд. дол. – на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США;

13,8 млрд дол. – на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у оборонно-промислової бази США;

14,8 млрд дол. – на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші заходи підтримки;

8 млн дол. – для продовження нагляду за допомогою Україні з боку США.

Крім того, 1,6 млрд дол. передбачається для зовнішнього військового фінансування (FMF) з метою задоволення потреб України та інших регіональних партнерів у протиповітряній обороні, артилерії, морській безпеці, технічному обслуговуванні та підтримці.

Ще 300 млн дол. піде на допомогу у захисті кордонів та просуванні верховенства права; 100 млн дол. – на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом; 9,654 млрд дол. – на економічну, фінансову, цивільну та ядерну безпеку. Однак законопроектом передбачено заборону на відшкодування пенсій за рахунок прямої бюджетної підтримки США.

Допомога США для України

Як повідомляв УНІАН, У неділю, 4 лютого, Сенат США оприлюднив двопартійну пропозицію про допомогу Ізраїлю, Україні та охорону кордонів на суму 118 мільярдів доларів. Законопроект передбачає виділення 60,1 млрд доларів на допомогу Україні, 14,1 млрд доларів – Ізраїлю і 20,2 млрд доларів - на підвищення безпеки на американському кордоні.

Втім, цей законопроект різко розкритикували республіканці Палати представників, зокрема спікер Майк Джонсон. На думку видання The Washington Post, ця пропозиція може стати найкращим шансом для президента Джо Байдена забезпечити Україну військовою допомогою.

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