Підтриманий республіканцями документ - політичний трюк, вважають в Адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому.

Демократ, президент США Джо Байден ветує проект закону, який підтримали республіканці з нижньої палати Конгресу (Палата представників), що передбачає лише допомогу Ізраїлю.

Американський лідер виступає за ухвалення ширшого проекту закону, в якому прописана допомога і ізраїльській державі, і Україні, і виділення фінансування на забезпечення безпеки кордону США, пише "Голос Америки", посилаючись на заяву Адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

У Білому домі назвали документ, який підтримали республіканці, політичним трюком. "Адміністрація настійно закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний трюк і замість цього швидко направити на стіл президента двопартійний закон про надзвичайні національні заходи безпеки на додаток до асигнувань", - наголошується в заяві.

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Допомога Україні від США - що потрібно знати

Американська допомога нашій країні для боротьби з росіянами, які здійснили повномасштабне вторгнення на нашу територію, "застопорилася", оскільки на тлі наближення президентських виборів у Штатах загострилося політичне протистояння між республіканцями і демократами.

17 січня Джо Байден зустрічався з керівництвом Конгресу і закликав надати додаткове фінансування для допомоги Києву. Білий дім ще у жовтні 2023 року запросив у Конгресу надання десятків мільярдів додаткової фінансової допомоги Україні та Ізраїлю, але цей документ так і не був схвалений через республіканців. Головним проблемним питанням виявилося фінансування забезпечення безпеки американського кордону.

5 лютого стало відомо, що американський Сенат оприлюднив двопартійну пропозицію про допомогу Україні, Ізраїлю і охороні кордонів. У документі на допомогу нашій країні передбачено виділення понад 60 мільярдів доларів.

Варто зазначити, що республіканець, екс-президент США і кандидат на цю посаду Дональд Трамп різко розкритикував двопартійний проект закону. Політик назвав документ "бажанням смерті" для Республіканської партії.

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