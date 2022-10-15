У Пекіні стверджують, що об'єднання Китаю і Тайваню нібито відповідає інтересам усіх.

Китай залишає за собою право застосувати силу для розв'язання питання Тайваню. Водночас мирне "возз'єднання з островом є пріоритетним".

Про це заявив речник Комуністичної партії Сунь Єлі на пресконференції в Пекіні.

"Возз'єднання Китаю і Тайваню відповідає інтересам усіх, включаючи співвітчизників Тайваню", - стверджує він.

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За словами Єлі, Китай залишає за собою право застосувати силу проти Тайваню лише як останній засіб за вимушених обставин.

"Президент Сі Цзіньпін готовий виграти третій п'ятирічний термін на посаді генерального секретаря правлячої партії, найвпливовішу посаду в країні, на з'їзді, який проходитиме у Великій залі народу в Пекіні протягом тижня, починаючи з неділі", - додається у повідомленні.

Ситуація на Тайвані

Як раніше повідомляв УНІАН, напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пекін провів військові навчання біля берегів частково визнаної держави, а Тайвань назвав їх імітацією нападу.

У відповідь на візит Пелосі Китай розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах і ввів проти спікера і її найближчих родичів санкції.

Тайвань 30 серпня відкрив попереджувальний вогонь по китайському безпілотнику. Через день військові сили острова збили китайський дрон.

Нещодавно повідомлялося, що на своїх військових навчаннях китайська армія імітувала удари по кораблях ВМС США. Вони можуть стати цілями в рамках захоплення смуги островів, що примикає до узбережжя Китаю.

Генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Чень Мін-Тун заявив, що Китай вивчає досвід Росії ведення гібридної війни проти України.

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