Зокрема, було вкрадено водійські права і паспорт Ноем.

У центрі Вашингтона пограбували міністерку внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки Крісті Ноем. Сталося це ввечері у неділю, 20 квітня, коли чиновниця вечеряла в ресторані Capital Burger.

Про це пише CNN із посиланням на джерело в правоохоронних органах. Співробітники секретної служби, які забезпечують безпеку міністерки, вже вивчили запис з камер спостереження. На кадрах видно, як невідомий білий чоловік у медичній масці вкрав її сумку і вийшов з ресторану.

"Злодій забрав водійські права Ноем, ліки, ключі від квартири, паспорт, пропуск DHS, косметичку, незаповнені чеки і близько $3 000 готівкою", – йдеться в матеріалі.

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Секретна служба США веде розслідування. Там намагаються відстежити використання фінансових інструментів Ноем.

"Вся її сім'я була в місті, включно з дітьми та онуками – вона використовувала зняті кошти для того, щоб порадувати свою сім'ю вечерею, розвагами та великодніми подарунками", – повідомив речник Міністерства внутрішньої безпеки США.

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Через візит родини віцепрезидента США Джей Ді Венса в Римі закрили одну з головних памʼяток країни. Туристи, які купили квитки до Колізею, не змогли потрапити всередину. Цей випадок викликав обурення в правозахисників – там збираються звернутися до прокуратури.

Тим часом довкола очільника Пентагону Піта Гегсета продовжують вирувати скандали. ЗМІ повідомили, що міністр оборони США обговорював військові плани з братом, дружиною та адвокатом. NPR повідомляло, що для Гегсета вже шукають заміну, проте у Білому домі це заперечують.

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