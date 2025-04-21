Тим часом президент США Дональд Трамп каже, що роботою Гегсета всі задоволені.

Білий дім розпочав процес пошуку нового міністра оборони на тлі скандалів довкола очільника Пентагону Піта Гегсета. Про це пише NPR із посиланням на американського чиновника, який говорив на умовах анонімності.

Неназваний чиновник також підтвердив повідомлення The New York Times про те, що Гегсет поділився з дружиною і братом деталями напередодні ударів по Ємену минулого місяця. Раніше Гегсет ділився деталями операції проти хуситів з високопосадовцями Білого дому в часті Signal, куди випадково додали журналіста.

Примітно, що протягом останніх кількох днів звільнилися кілька старших радників Гегсета. Деяких з них звинуватили у причетності до витоків інформації.

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Тим часом президент США Дональд Трамп каже, що роботою Гегсета всі задоволені і він "чудово справляється". За словами американського лідера, зараз спостерігається найкращий показник з набору рекрутів за останні 28 років. Повідомлення про Гегсета він називає "фейками".

"Це просто вигадки. Це просто буркотіння звільнених співробітників. Знаєте, його призначили, щоб позбутися багатьох поганих людей, і це те, що він робить. Отже, коли ви це робите, ви не завжди матимете друзів", – резюмував Дональд Трамп.

Доповнено: Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт спростувала повідомлення NPR про пошук заміни для Гегсета.

"Ця новина є цілковито фейковою, заснованою на одному анонімному джерелі, яке явно не має жодного уявлення про те, про що говорить", – заявила вона, додавши, що Трамп рішуче підтримує Гегсета.

Піт Гегсет: останні новини

Днями CNN повідомив, що очільник Пентагону Піт Гегсет "злив" детальні військові плани США у чаті Signal з дружиною, адвокатом і братом. І поки американська оборонна структура фігурує у скандалах, сам Гегсет вирішив усамітнитися, уникаючи публічності.

У Пентагоні офіційно все заперечили. У структурі кажуть, що в жодному чаті Signal не було секретної інформації. Медіа, де опублікували інформацію, в Міноборони США назвали "фейковими" і звинуватив їх у тому, що єдиним джерелом їхньої інформації є скарги "незадоволених колишніх співробітників" Пентагону.

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