Туристів не впустили на територію, що викликало хвилю розчарування.

Італійську пам'ятку давньоримської архітектури Колізей закрили через візит родини віцепрезидента США Джей Ді Венса. Правозахисники обурені та планують звернутися до суду.

Як повідомляє ANSA, громадська організація Codacons подає скаргу до прокуратури Риму через несподіване закриття Колізею. Пам’ятку зачинили раніше запланованого через візит родини віцепрезидента США.

"Це прояв неповаги до туристів, які купили квитки або чекали в черзі. Ми хочемо дізнатися, чи не порушили чиновники закон, адже це може виглядати як зрив публічної послуги", – заявив глава Codacons Карло Рієнці.

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Зазначається, що у вівторок організація планує офіційно звернутися до прокуратури з проханням розпочати розслідування та встановити винних.

За інформацією ЗМІ, до Колізею приїхала лише дружина віцепрезидента США, а сам американський високопосадовець залишився у Villa Taverna. Закриття об’єкта відбулося із міркувань безпеки.

Довідка УНІАН. Колізей або амфітеатр Флавіїв – пам'ятка давньоримської архітектури, одна з найграндіозніших та найвідоміших споруд античного світу. Вона розташована в Римі, в низині між Есквілінським, Палатинським та Целійським пагорбами. Будівництво амфітеатру було розпочато за наказом імператора Веспасіана у 72 році н. е. і завершено у 80 році н. е. вже за правління його сина, Тита. Головним архітектором імовірно був Квінітій Атерій. На момент завершення будівництва був наймісткішим амфітеатром у світі – вміщував до 50 тис. глядачів. Колізей діяв з 80 по 404 роки, переважно як місце гладіаторських боїв, видовищних битв із тваринами та публічних страт.

В Італії туроператорів оштрафували через спекуляцію квитками до Колізею

Як писав УНІАН, антимонопольний орган Італії (AGCM) оштрафував компанію з продажу квитків і шість туроператорів майже на 20 мільйонів євро за практику накопичення квитків, що обмежує доступ до Колізею.

На початку квітня стало відомо, що під штрафні санкції потрапила компанія CoopCulture, що керувала офіційними продажами квитків до пам’ятки до 2024 року. Крім того, оштрафовані туроператори Tiqets International B.V., GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited і Musement S.p.A.

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