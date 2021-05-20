Компанія Lego підготувала до випуску новий набір під назвою Everyone is Awesome («Всі прекрасні»). Він присвячений спільноті ЛГБТК+.
Про це повідомили на сайті компанії.
При розробці набору до шести кольорів райдужного прапора додали блакитний, білий та рожевий, що представляють транс-співтовариство, а також чорний та коричневий, що підкреслюють різноманітність відтінків шкіри й походження людей ЛГБТК+.
Всього у набір входить 346 деталей, серед яких 11 фігурок кожного кольору з різними зачісками.
Читайте такожПапа Римський підтримав батьків ЛГБТ-підлітків: "Бог любити всіх"Майже всі фігурки зроблені без вказівки статі. Тільки фіолетова фігурка з перукою, що натякає на «дрег-квін».
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