Всього у наборі 346 деталей.

Компанія Lego підготувала до випуску новий набір під назвою Everyone is Awesome («Всі прекрасні»). Він присвячений спільноті ЛГБТК+.

Про це повідомили на сайті компанії.

При розробці набору до шести кольорів райдужного прапора додали блакитний, білий та рожевий, що представляють транс-співтовариство, а також чорний та коричневий, що підкреслюють різноманітність відтінків шкіри й походження людей ЛГБТК+.

Всього у набір входить 346 деталей, серед яких 11 фігурок кожного кольору з різними зачісками.

Читайте такожПапа Римський підтримав батьків ЛГБТ-підлітків: "Бог любити всіх"Майже всі фігурки зроблені без вказівки статі. Тільки фіолетова фігурка з перукою, що натякає на «дрег-квін».

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц