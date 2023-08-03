Літак сів на військовому аеродромі Мачулищі.

Літак ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина вшосте прилетів Білорусь. Борт приземлився о 8:55 на військовому аеродромі Мачулищі.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", бізнес-джет Пригожина із реєстраційним номером RA-02878 прилетів із Санкт-Петербурга. Саме цей BAe 125-800B прилетів до Білорусі втретє від часу "заколоту".

Втім, це не основний літак Пригожина. Ще один джет з номером RA-02795 після візиту до Білорусі з 19 липня стоїть у Москві.

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Як дізналася моніторингова група, у Мачулищах приземлився ще один бізнес-джет. О 09:20 на аеродромі сів ще один приватний літак - Beech C90GTi King Air з реєстраційним номером RA-07893 рейсом з Шереметьєво.

"Вагнер" у Білорусі

Після невдалого заколоту на білоруську територію прибули понад десять колон найманців. Найманці привезли й бронетехніку. Членів ПВК розміщували під Осиповичами в таборі, розташованому в селі Цель, де зібралось вже понад понад 5 тис. найманців.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький наприкінці липня заявив, що членів "Вагнера" перекинули у бік так званого Сувальського коридору (назва умовної лінії, яка йде до Калінінградської області з Білорусі по польсько-литовському кордоні). На думку прем'єра, бойовики можуть вчинити провокації.

Періодично у Білорусь прилітають літак ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. Втім, борти поверталися у Москву та Санкт-Петербург. Незрозуміло, де зараз сам Пригожин.

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