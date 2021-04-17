За словами президента Білорусі, за цим стоять спецслужби США.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання групи, яка готувала замах на нього і його дітей.

Відео виступу опублікував Telegram-канал "Пул першого", близький до прес-служби білоруського лідера.

Читайте такожПутін і Лукашенко зустрінуться наступного тижня в Москві

"У планах захоплення дитини, однієї, другої, як вийде, посадимо в льох. Ми затримали групу, вони привели нас, показали, як вони все планували", — розповів журналістам Лукашенко.

За словами президента Білорусі, це робота спецслужб США. Він також зазначив, що підозрювані були затримані в Москві.

"Я попросив президента Росії та Сашу Бортникова з ФСБ, і ми їх взяли. Не дай бог вони доторкнуться до дітей, це буде страшна різанина", - додав він.

Лукашенко також зазначив, що президент Росії Володимир Путін у розмові з американським колегою Джо Байденом підняв питання про замах спецслужбами США на президента Білорусії, але не отримав відповіді.

Зустріч Путіна і Лукашенка

16 квітня 2021 року в Кремлі заявили про те, що президенти Російської Федерації та Білорусії Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 22 квітня.

Раніше про можливу зустріч повідомляв сам Лукашенко. "Десь наприкінці квітня, скоріш за все, 22, Ми зустрінемося в Москві. Це буде серйозна зустріч з обговорення тих чи інших проблем", - зазначив Лукашенко в п'ятницю, 16 квітня, в Мінську на зустрічі з російським прем'єром Михайлом Мішустіним.

Після зустрічі з Путіним, за словами Лукашенка, запланований форум в Підмосков'ї, а потім союзний Радмін Росії та Білорусії.

"Після, у вересні-жовтні - домовимося - вища Держрада Союзної держави. До цього потрібно дуже добре підготуватися, щоб просунутися в бік Союзної держави", - заявив Лукашенко.

У лютому президент Білорусі вже був з робочим візитом в Росії та зустрічався з Путіним.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко