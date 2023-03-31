Лідер Білорусі зазначив, що в сексуальному житті пробачити ЛГБТ прояви може тільки дівчаткам, але все ж геї на "дуже високому рівні" - також працюють добре.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко в черговий раз "оскандалився" й зробив агресивну заяву щодо окремих представників ЛГБТ-спільноти - геїв.

В ефірі місцевого телебачення він заявив, що ще може пробачити дівчаткам "лесбіянство", але ось геї - це "збоченці та гидота остання".

"Дівчаток, ось я, як президент, пробачаю. Беру на себе цю провину і на вас, на мужиків. Значить ми не додивилися, десь не допрацювали у чомусь!",- заявив він.

При цьому лідер Білорусі заявив, що геї на "дуже високому рівні" зустрічаються йому часто, вони є навіть в Адміністрації президента. Він особисто перевіряв їх роботу й залишився задоволений, зізнався Лукашенко.

"Дай бог" не геям " так працювати, як вони. Ось я вам щиро кажу, жодної не було негативної характеристики - перевіряв за різними напрямками", - заявив він.

Лукашенко заявив, що не "лягав" під Путіна

Нагадаємо, що сьогодні в рамках свого щорічного послання до народу Білорусі лідер країни Олександр Лукашенко наполегливо переконував суспільство в тому, що ще "не лягав" під російського лідера Володимира Путіна, попри сигнали про це.

При цьому глава Білорусі заінтригував суспільство тезою про те, що замість Путіна у нього є під кого стелитися: "Ми ще не зовсім", - сказав він.

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