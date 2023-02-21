Президент РФ Володимир Путін в рамках свого послання Федеральним Зборам 21 лютого не зміг обійти стороною тему "традиційних цінностей" для росіян.
У цьому контексті російський диктатор згадав про педофілію, одностатеві шлюби та інші "жахи", якими може заразити Росію західний світ, пише The Moscow Times.
"Подивіться, що роблять на Заході - педофілія стає нормою, священики схвалюють одностатеві шлюби", - сказав Путін.
Президент РФ уточнив, що ніхто не збирається вриватися в приватне життя росіян, проте водночас громадяни РФ зобов'язані "захистити дітей від деградації й виродження".
"Нейтралізація" ЛГБТ відносин в Росії
Відзначимо, що в рамках своєї антизахідної риторики Кремль давно просуває тему про "нетрадиційні цінності" Заходу, критикуючи тенденції легалізації одностатевих відносин й залякуючи цим росіян.
Нещодавно у РФ знайшли ЛГБТ-пропаганду у своєму ж фільмі "Чебурашка", заявивши, що він несе небезпеку для російських дітей. Також у РФ побачили натяки на ЛГБТ-пропагнаду в морозиві "Веселка".
Восени 2022 року Держдума РФ заявила, що збирається оголосити велику перемогу ЛГБТ спільноті всередині Росії: депутати ініціювали закон про повну заборону "пропаганди нетрадиційних відносин".
Буквально 5 грудня російський диктатор Володимир Путін підписав відповідний закон. Тепер в Росії повністю заборонено поширення матеріалів, які влада РФ вважає "пропагують нетрадиційні сексуальні стосунки".