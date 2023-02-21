Диктатор дуже боїться, що громадяни РФ відійдуть від російських "традиційних цінностей".

Президент РФ Володимир Путін в рамках свого послання Федеральним Зборам 21 лютого не зміг обійти стороною тему "традиційних цінностей" для росіян.

У цьому контексті російський диктатор згадав про педофілію, одностатеві шлюби та інші "жахи", якими може заразити Росію західний світ, пише The Moscow Times.

"Подивіться, що роблять на Заході - педофілія стає нормою, священики схвалюють одностатеві шлюби", - сказав Путін.

Президент РФ уточнив, що ніхто не збирається вриватися в приватне життя росіян, проте водночас громадяни РФ зобов'язані "захистити дітей від деградації й виродження".

"Нейтралізація" ЛГБТ відносин в Росії

Відзначимо, що в рамках своєї антизахідної риторики Кремль давно просуває тему про "нетрадиційні цінності" Заходу, критикуючи тенденції легалізації одностатевих відносин й залякуючи цим росіян.

Нещодавно у РФ знайшли ЛГБТ-пропаганду у своєму ж фільмі "Чебурашка", заявивши, що він несе небезпеку для російських дітей. Також у РФ побачили натяки на ЛГБТ-пропагнаду в морозиві "Веселка".

Восени 2022 року Держдума РФ заявила, що збирається оголосити велику перемогу ЛГБТ спільноті всередині Росії: депутати ініціювали закон про повну заборону "пропаганди нетрадиційних відносин".

Буквально 5 грудня російський диктатор Володимир Путін підписав відповідний закон. Тепер в Росії повністю заборонено поширення матеріалів, які влада РФ вважає "пропагують нетрадиційні сексуальні стосунки".

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