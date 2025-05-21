Наразі американський президент не хоче цього робити.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо прокоментував законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає запровадження "драконівських" санкцій проти Москви.

Як пише Financial Times, під час виступу перед сенатським комітетом із закордонних справ Рубіо запитали, чи підтримає він цю ініціатіву. Він відповів, що "до цього може дійти", якщо "насправді стане зрозуміло", що росіяни не зацікавлені в укладенні мирної угоди

"Але Трамп вважає, що зараз, якщо ми почнемо погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити. Для нас важливо мати можливість говорити з ними і підштовхувати їх до того, щоб вони сіли за стіл переговорів".

Які санкції пропонує запровадити Ліндсі Грем

Нагадаємо, раніше Грем разом із сенатором-демократом Річардом Блументалем представили двопартійний законопроєкт S.1241, який передбачає введення жорстких економічних заходів проти Росії та країн, які підтримують її агресію проти України.

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Санкції набудуть чинності, якщо Росія відмовиться від участі в мирних переговорах з Україною, порушить існуючі угоди або здійснить нову військову агресію.

Так, пропонується запровадити 500% тариф на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші енергоресурси.

Також сенатори пропонують заборонити американським громадянам купувати російський суверенний борг та обмежити фінансові операції з російськими державними структурами.

Законопроєкт отримав широку підтримку в Сенаті США, зібравши 72 співавтори, що перевищує необхідний поріг для подолання можливого президентського вето.

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