США вважають доречним розслідування цього інциденту українською стороною.

Держдепартамент США відреагував на повідомлення про наймасовішу страту українських полонених російськими окупантами. Як заявив речник Держдепу Метью Міллер, США вважають доречним розслідування Україною цього воєнного злочину, передає Укрінформ.

"Ми бачили ці повідомлення (про розстріл росіянами українських полонених - УНІАН). Я не маю незалежної інформації на підтвердження цього, але вважаю доречним, що Україна проводить розслідування", - сказав Міллер.

Речник Держдепу додав, що від самого початку повномасштабного вторгнення "Росія вчиняє жахливі дії".

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Масований розстріл українських полонених

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська скоїли черговий воєнний злочин в Україні. Днями загарбники стратили 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

Вдень 1 жовтня 2024 року у низці Telegram-каналів було опубліковане відео, на якому зафільмовано імовірний розстріл представниками ЗС РФ 16 українських військовослужбовців. Воєнний злочин окупанти скоїли в районі сел Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.

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