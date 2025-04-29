Експрезидент Росії заявив, що мир може бути тільки "через страх".

Колишній президент РФ, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв закликав до "справжньої денацифікації", не тільки України, а й усієї Європи.

Як пише російський Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", про це Медведєв заявив 29 квітня під час виступу перед молоддю на федеральному "просвітницькому" марафоні "Знание. Перші". Захід приурочено до 9 травня, коли в РФ планують відзначати 80-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні".

Пропагандистські видання цитують Медведєва: "нацизм як ідеологія має бути викорінений на всьому європейському континенті", "лідери країн, які не бажають займатися денацифікацією, мають бути марковані як "пособники нацизму".

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Під час виступу Медведєв образив лідерів європейських країн і заявив, що відносини РФ з Європою пройшли точку неповернення.

"На мій погляд, наші відносини з Європою пройшли точку неповернення. На жаль, розмовляти в Старому світі сьогодні ні з ким і ні про що. Тим більше, що навіть зі своїми попередниками європейські керівники просто здрібніли, виродилися. Замість яскравих особистостей і сильних лідерів там якісь просто технічні фігури. Причому саме русофобської спрямованості", - заявив соратник Путіна.

Він також сказав, що відповіддю РФ на західний принцип "мир через силу" може бути тільки "мир через страх" перед Кремлем, оскільки "страх поки що працює", а супротивників Москви може зупинити тільки військова міць.

Інші новини з Росії

Як писав УНІАН, нещодавно кремлівський диктатор Володимир Путін під час засідання Військово-промислової комісії РФ зажадав, щоб підприємства оборонно-промислового комплексу збільшили виробництво зброї, оскільки Кремль готується до нових воєн.

Путін сказав, що в програмі з модернізації потужностей ОПК РФ беруть участь понад 400 підприємств. У 2024 році оборонні підприємства РФ уже вдвічі збільшили випуск засобів ураження, систем зв'язку, розвідки та іншого, в результаті чого армія отримала понад 4000 одиниць бронетанкового озброєння, 180 бойових літаків і вертольотів, понад 1,5 млн БПЛА.

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