Меланія Трамп збере у Білому домі представників України і Росії

Перша леді США самостійно ініціювала контакти між Києвом і Москвою та домоглася припинення вогню в Олешках і прилеглому районі Херсонщини.

Перша леді США Меланія Трамп особисто збере представників України та Росії. Перед цим вона ініціювала взаємодію між двома країнами та домоглася припинення вогню в Олешках і прилеглому районі Херсонської області, повідомляє Білий дім.

Зустріч представників двох держав відбудеться в Білому домі. Сама перша леді виступить із заявою щодо домовленостей про припинення вогню у четвер, 5 листопада, об 11:00 за східним часом США.

У повідомленні наголошується, що ініціатива стала особистою дипломатичною ініціативою Меланії Трамп. Вона самостійно розпочала взаємодію між представниками двох країн, які перебувають у стані війни.

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Перемирʼя в Олешках - роль Меланії Трамп

Нагадаємо, 23 жовтня Білий дім повідомляв про досягнення домовленості щодо локального припинення вогню в Олешках. Йшлося про тимчасове припинення бойових дій, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через погоджений безпечний коридор. Це була ініціатива першої леді.

Український омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що тимчасове перемирʼя між Україною та РФ в районі Олешок тривало 5 діб, 19 годин і 59 хвилин. За словами Лубінця, як українська, так і російська сторони виконали всі взяті на себе зобов'язання в рамках проведення цієї гуманітарної місії. Лубінець відзначив, що крім людей, з окупованих Олешок також були вивезені й тварини.

ЗМІ повідомляли про те, що в окупованих Росією Олешках й досі лишаються люди, які хотіли б виїхати на підконтрольну Україні територію. Втім, відзначають ЗМІ, вони не можуть цього зробити. Зокрема журналісти розповіли історію місцевої волонтерки Алли Лихман-Малиш, яка не змогла покинути Олешки, оскільки їй не дозволили евакуювати десятки котів та собак, якими вона опікується.

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