Відомо, що наприкінці лютого політика засудили до одного року тюремного ув'язнення.

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік приїхав до Москви у понеділок та підтвердив своє місцезнаходження у відеозверненні в той час, як влада в Сараєво (столиця Боснії і Герцеговини - УНІАН) вимагає міжнародний ордер на арешт політика після того, як його було засуджено за невиконання рішення Конституційного суду країни та просування сепаратистських поглядів. Про це пише Politico.

"Я прибув до Москви", - зазначив Додік.

Політик не зізнався у тому, що втік, але час його від'їзду з Боснії збігається з посиленням правового тиску в його країні, додали у Politico.

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Що відомо про справу Мілорада Додіка

В кінці лютого президент сербської більшості та колишній президент Боснії та Герцеговини був засуджений до одного року тюремного ув'язнення та позбавлений права займатися політикою впродовж шести років через порушення рішень міжнародного миротворчого посланника в країні.

Також відомо, що у 2023 році Додік поширив законодавство, яке спрямоване на блокування виконання рішень Конституційного суду на державному рівні та внесення змін до законів на рівні адміністративно-територіальних одиниць. Цей крок одразу заблокував міжнародний миротворчий посланець та голова Управління Верховного представника Крістіан Шмідт.

"Спочатку був виданий внутрішній ордер на арешт, але боснійська влада утримувалася від затримання Додіка, побоюючись потенційної політичної ескалації в нестабільній балканській країні. Ситуація змінилася минулого тижня, коли стало зрозуміло, що Додік планує покинути країну, що спонукало чиновників офіційно звернутися до Інтерполу з червоним повідомленням про його міжнародний арешт", - нагадали у Politico.

У виданні підкреслили, що вплив Додіка за останній час у країні значно зріс.

"Існує давній прецедент втечі опальних балканських діячів до Москви, щоб уникнути тюремного ув'язнення - серед них дружина воєнного президента Сербії Слободана Мілошевича Міра Маркович, яка отримала притулок в Росії в 2003 році разом з дітьми, і колишній міністр оборони Югославії Велько Кадієвич, який втік до Москви в 2001 році, щоб уникнути можливого виклику до суду в Гаазі за воєнні злочини", - зауважили у матеріалі.

Зазвичай Росія ігнорує ордери Інтерполу та запити на екстрадицію, коли вважає їх політично вигідними.

У Politico підсумували, що Боснія та Герцеговина постійно перебуває у нестабільному політичному становищі після закінчення війни у 1995 році. Попри те, що Додік відіграв центральну роль у збільшенні таких розбіжностей, його усунення має свої ризики, адже, можливо, це спровокує нестабільність або "прокладе шлях для ще більш жорстких сербських націоналістичних діячів, які здобудуть владу".

Кого ще розшукує Інтерпол

Як писав УНІАН, раніше Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Андрія Наумова, якого підозрюють у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 роках.

Також повідомлялось, що українського нардепа Артема Дмитрука оголосили у міжнародний розшук. Відомо, що політика підозрюють у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.

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