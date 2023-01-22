Візит може відбутися протягом наступних чотирьох тижнів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що найближчим часом може відправитися з візитом до України.

У відповідь на запитання про те, куди він поїде з візитом в першу чергу, під час інтерв'ю виданню Bild am Sonntag Пісторіус повідомив, що "це ще не визначено остаточно".

"Але що безсумнівно, так це те, що я скоро поїду до України. Ймовірно, навіть протягом наступних чотирьох тижнів", – зазначив він.

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Пісторіус також згадав про зустріч з українським міністром оборони Олексієм Резніковим на засіданні у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Німеччини підкреслив, що Резніков – "дуже уважна, відкрита людина, яка точно знає, чого хоче".

Борис Пісторіус: що відомо про німецького міністра

У середині січня 2023 року 62-річний Борис Пісторіус був призначений новим міністром оборони Німеччини. Він є досвідченим політиком і однопартійцем канцлера Олафа Шольца з Соціал-демократичної партії.

Саме він є одним із тих, хто буде приймати рішення щодо передачі Україні танків Leopard 2. Раніше Пісторіус зазначив, що його країна готова швидко рухатися в питанні танків Leopard 2, якщо буде домовленість із союзниками.

Він також брав участь у восьмому засіданні у форматі "Рамштайн", де обговорювалася передача військової допомоги Україні. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про відверту розмову щодо танків Leopard 2 з Пісторіусом.

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