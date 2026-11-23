США мають намір провести серію переговорів з представниками України, РФ та Європи.

Найближчими тижнями США планують провести консультації з представниками України, Росії та Європи щодо нової архітектури європейської безпеки. Про це у своєму дописі в соцмережі X повідомив зять президента США Джаред Кушнер, залучений до дипломатичного процесу.

За його словами, Трамп готовий розглянути надання Україні гарантій безпеки за зразком п'ятої статті НАТО, що може стати важливою умовою для досягнення тривалого миру. При цьому він стверджує, що Росія начебто теж готова обговорювати такі гарантії.

"Надійна гарантія, подібна до статті 5, підкріплена заходами стримування та врегулювання конфліктів, може суттєво знизити ризик нової війни. Президент Зеленський має рацію, що ці гарантії мають бути конкретними, надійними та чітко задокументованими", – наголосив він.

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За його словами, саме над цим він працює разом із представниками американської дипломатичної місії. Водночас остаточне рішення щодо таких зобов'язань має ухвалити Трамп з урахуванням конституційних процедур і погодження з Конгресом США.

При цьому Кушнер зауважив, що гарантії для України не можна розглядати окремо від майбутньої системи безпеки Європи. Йдеться, зокрема, про створення постійних каналів консультацій, кризової комунікації, військової взаємодії та заходів для запобігання ескалації.

"Ми прагнемо майбутнього, де Україна буде безпечною, Європа – сильнішою, Росія матиме впевненість, що НАТО не шукає конфронтації, а НАТО та його партнери матимуть впевненість, що Росія поважатиме суверенітет і безпеку своїх сусідів", – написав представник Трампа.

Упродовж найближчих тижнів США планують продовжити переговори з Україною, європейськими партнерами та Росією, щоб виробити спільне бачення майбутньої системи безпеки. Водночас Кушнер застеріг, що остаточних домовленостей поки немає.

Європейська безпека: останні новини

Як писав УНІАН, Росія, Китай, Іран і Північна Корея дедалі активніше співпрацюють у військовій, технологічній та фінансовій сферах, обмінюючись зброєю, технологіями, розвідданими й допомагаючи одне одному обходити санкції. Хоча цей блок не є повноцінним військовим союзом на кшталт НАТО, він уже створює загрозу для Європи та світу загалом.

Також ми розповідали, що прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розкритикував проєкт бюджету ЄС на 2028–2034 роки, виступивши проти виділення 100 млрд євро допомоги Україні з європейського бюджету. На його думку, підтримка України має здійснюватися через окремі механізми, а не за рахунок спільного бюджету Євросоюзу.

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