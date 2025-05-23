Він також назвав можливість проведення наступного раунду переговорів у Ватикані "нереалістичною".

Глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров зробив заяву про наступний раунд переговорів з Україною, а також назвав "принципове питання" під час підписання мирної угоди.

Так, він заявив, що другий раунд мирних переговорів з Україною буде, робота над меморандумом з боку Москви перебуває "в просунутій стадії".

При цьому можливість проведення зустрічі у Ватикані Лавров назвав "нереалістичною". Він заявив, що нібито для Ватикану буде "некомфортно" приймати переговори двох православних країн.

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За його словами, терміни і місце проведення наступної зустрічі поки що не визначено, у російської сторони "немає ніяких ідей".

Крім того, Лавров знову заявив, що питання про легітимність Володимира Зеленського матиме принципове значення під час підписання мирної угоди.

"Коли дійде до підписання, ось там питання легітимності матиме вирішальне значення, тому що якщо підпишуть ті, чия легітимність, м'яко кажучи, нікого вже не переконує, то наступники можуть поставити під сумнів досягнуті домовленості", - заявив він.

Лавров додав, що проведення виборів в Україні було б "оптимальним варіантом" при вирішенні питання про те, хто від Києва міг би підписати мирну угоду.

Де можуть відбутися наступні переговори України та РФ

Як писав Bloomberg, лідери США і Європи покладають надії на Ватикан у справі залучення Росії та України до мирних переговорів, однак Кремль у цьому не зацікавлений.

При цьому, за словами трьох осіб, близьких до Кремля, Росія вважає Туреччину найкращим місцем для продовження переговорів.

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Швейцарія готова прийняти у себе подальші зустрічі з мирного врегулювання війни Росії проти України.

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