Новий раунд переговорів очікується в середині червня.

Новий раунд переговорів між Україною і США, як очікується, пройде у Ватикані в середині червня, пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Водночас президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами заявив, що він відправить на переговори держсекретаря Марко Рубіо і спеціального посланника Кіта Келлога.

"У понеділок Трамп не висловився щодо ролі США", - зазначають співрозмовники видання.

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При цьому WSJ вказує, що деякі європейські лідери в розмові з Трампом наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має стати безумовне припинення вогню.

"Однак Трамп знову ухилився від відповіді, заявивши, що йому не подобається термін "безумовне". Він сказав, що ніколи не вживав цей термін, хоча використовував його, коли закликав до 30-денного припинення вогню в пості на своїй соціальній платформі Truth 8 травня. У підсумку європейці погодилися відмовитися від прикметника", - пише WSJ.

Переговори Україна-РФ

На переговорах у Стамбулі РФ озвучила вимоги для України. Зокрема, Москва хоче, щоб Україна стала нейтральною країною - жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській землі. Також росіяни зажадали, щоб Україна погодилася на взаємну відмову від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною.

Крім того, міністр оборони України Рустем Умеров розповів, що під час переговорів у Стамбулі обговорювалася особиста зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

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