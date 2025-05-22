Вона має найстарішу політику військового нейтралітету у світі.

Швейцарія готова прийняти в себе подальші зустрічі щодо мирного врегулювання війни Росії проти України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером, яка стала продовженням нещодавніх домовленостей лідерів обох країн:

"Розповів про зустріч у Стамбулі, перемовини про завершення війни. Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир. Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання".

Мирний саміт у Швейцарії

Нагадаємо, 15-16 червня 2024 року в Бюргенштоку пройшов ініційований Україною та підтриманий Швейцарією мирний саміт. Він став першою глобальною спробою згуртувати міжнародну коаліцію навколо спільного бачення справедливого миру.

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Зустріч стала логічним продовженням "формули миру" Володимира Зеленського - десяти пунктів, які охоплюють питання ядерної безпеки, відновлення територіальної цілісності, повернення полонених і депортованих дітей, гарантії безпеки, продовольчу безпеку, відновлення правосуддя та екологічну стабільність.

Саміт був покликаний об’єднати країни Заходу та Глобального Півдня, показати, що міжнародна спільнота підтримує мир, заснований на принципах міжнародного права, а не на ультиматумах агресора.

Підсумкову декларацію, в якій йшлося про повагу до територіальної цілісності України підписали 80 країн і чотири організації. Однак представники Ватикану, Саудівської Аравії, Таїланду, Індії, Мексики, ПАР, Бразилії, Вірменії, Бахрейну, Індонезії, Колумбії, Лівії та Об'єднаних Арабських Еміратів відмовилися залишити свої підписи.

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