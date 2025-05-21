Дан сумнівається, що мир в Україні настане скоро.

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан розповів, як ставиться до відправки миротворців в Україну, і зробив прогноз про кінець війни.

Так, в інтерв'ю Politico Дан наголосив, що Румунія готова посилювати підтримку України з власної території, однак пряме військове залучення в конфлікт вважає "недоречним".

"Входити до складу армій, які гарантують мир в Україні, - ні. Я думаю, що це було б не дуже доречно через напруженість, яка вже існує між Румунією і Росією", - заявив він.

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При цьому він розкритикував підхід Трампа до пошуку угоди з президентом Росії Володимиром Путіним, чиї нереалістичні вимоги, за його словами, не обіцяють нічого хорошого для перспектив миру.

Президент Румунії наголосив, що, коли йдеться про врегулювання, "все, що стосується України, має бути вирішене й узгоджене самими українцями", однак він не очікує вирішення конфлікту найближчим часом.

"Я не дуже оптимістичний щодо того, що мир настане дуже скоро, і я також радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримувати Україну доти, доки вони не доб'ються найбільш розумного миру для себе", - заявив він.

Миротворці в Україні - останні заяви

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі Європа далека від розмов про розміщення миротворчих військ в Україні, і зараз усі зусилля зосереджені на забезпеченні безумовного припинення вогню. Президент Чехії Петр Павел заявляв, що його країна поки що не готова публічно говорити про відправлення своїх військ в Українув ролі миротворчого контингенту.

При цьому прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер раніше висловлював готовність відправити миротворчі війська, але тільки за умови підтримки з боку США зобов'язань із забезпечення безпеки європейських країн.

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