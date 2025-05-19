Проросійський Джордже Сіміон визнав поразку.

У другому турі президентських виборів у Румунії переміг прозахідний кандидат, мер Бухареста Нікушор Дан. Центральна виборча комісія країни опрацювала 100% протоколів, за результатами голосування Нікушор Дан отримав 53,6% голосів, а проросійський кандидат Джордже Сіміон - 46,4%.

Нагадаємо, екзитполи ще до підрахунку голосів показували перемогу Дана, однак Сіміон тоді заявив, що не довіряє цим даним, і оголосив про свою перемогу.

Однак після публікації офіційних даних він все ж визнав свою поразку.

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"Я хочу привітати мого опонента, Нікушора Дана. Він виграв вибори, і такою була воля румунського народу", - сказав Сіміон у відео у Facebook.

При цьому він додав, що має намір продовжувати "боротьбу за Румунію".

Як зазначає Reuters, за виборами в Румунії, як і за першим туром президентських виборів у Польщі, пильно стежать в усій Європі на тлі побоювань, що народний гнів щодо міграції та тиску вартості життя може посилити підтримку Трампа і підірвати єдність на континенті з приводу того, як боротися з Росією.

Президент Румунії має значні повноваження, включно з керівництвом радою оборони, яка ухвалює рішення про військову допомогу. Президент також матиме право контролювати зовнішню політику, з правом накладати вето на голоси ЄС, які потребують одностайності.

Політичні аналітики говорили, що перемога Сіміона ризикувала б ізолювати Румунію за кордоном, підриваючи приватні інвестиції та дестабілізуючи східний фланг НАТО.

Вибори в Румунії - новини

Президент України Володимир Зеленський уже привітав Дана з перемогою, назвавши її історичною. Він підкреслив, що Україні важливо мати надійного партнера в особі Румунії, бо завдяки співпраці можна зміцнити як самі країни, так і Європу.

Нагадаємо, Нікушор Дан, на відміну від його опонента Джорджа Сіміона, послідовно виступав за підтримку України у війні проти Росії. У квітні він заявив, що ця війна є критично важливою для безпеки Румунії та Молдови, наголосивши на необхідності продовження військової допомоги Києву.

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